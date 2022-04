Tunisie – Baromètre politique : Confiance en Saïed à 64% et manque total de confiance en Ghannouchi à 89%

Tweet Share Messenger

Selon le baromètre politique du mois, réalisé par Sigma Conseil à travers des sondages d’opinion entre le 15 et le 18 avril 2022, le président de la république, Kaïs Saïed, a toujours la meilleure cote de confiance en Tunisie. En revanche, le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi est celui en lequel les Tunisiens ont le moins de confiance.

Voici le top 5 des politiciens jouissant de la confiance des Tunisiens :

1- Kaïs Saïed : 64%

2- Najla Bouden : 28%

3- Abir Moussi : 19%

4- Abdellatif Mekki : 18%

5- Abdelfattah Mourou : 17%

Notons tout de même que le chef de l’Etat a reculé de 2 points par rapport au mois dernier et que Bouden a reculé de 5,5 points.

Dans le top 5 des politiciens en lesquels les Tunisiens n’ont pas du tout confiance, on retrouve :

1- Rached Ghannouchi : 89%

2- Ali Larayedh : 78%

3- Nabil Karoui : 78%

4- Youssef Chahed : 76%

5- Seifeddine Makhlouf : 74%

Pour l’anecdote, Ghannouchi, qui occupe depuis des années la tête de ce classement peu glorieux, a déclaré, dans une interview accordée au journal français “Le Figaro” et publiée hier, qu’il avait la loi et le peuple avec lui. Il faut dire que l’islamiste a déjà prouvé, et à maintes reprises par le passé, que mentir est une compétence qu’il maîtrise parfaitement.

C. B. Y.