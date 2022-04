Tunisie : soirée ramadanesque pour le climat à El Menzah VI

Comme à son accoutumé, l’association tunisienne des Changements climatiques et du développement durable (2C2D) organise une soirée ramadanesque sur le thème «Les jeunes pour l’action climatique», ce le mardi 26 avril 2022, à partir de 21h30, au complexe sportif et culturel d’El Menzah VI, à Tunis.

Le monde compte aujourd’hui 1,8 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans, la plus importante génération de jeunes de l’histoire. Loin d’être des victimes passives des abus environnementaux commis par leurs aînés, ces jeunes ont commencé à se mobiliser comme jamais auparavant. Ils sont de plus en plus conscients des risques que présente le changement climatique (CC) et des défis à relever.

Ne trahissons pas l’avenir de l’humanité !

Ils sont également convaincus qu’il est possible de parvenir à un développement durable au moyen de solutions adaptées. Le témoignage le plus poignant à ce propos émane, à juste titre, d’António Guterres, secrétaire général de l’Onu qui a déclaré : «Il faut que votre génération nous tienne responsables de cette situation de façon à ce que nous ne trahissions pas l’avenir de l’humanité».

L’objectif cette soirée ramadanesque est de faire prendre conscience de l’importance de la mobilisation des jeunes pour la lutte contre le CC; passer en revue la mobilisation des jeunes tunisiens face au CC et leur donner l’opportunité de s’exprimer à travers des témoignages sur des initiatives concrètes; et formuler des recommandations en vue d’appuyer cette mobilisation de la jeunesse tunisienne.

Le format proposé par l’association 2C2D sera innovant dans la mesure où, évitant les présentations ppt classiques, cette soirée ramadanesque s’articulera autour de présentations orales, de témoignages de jeunes, de projections vidéo et de discussion.