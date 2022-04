Vient de paraître : la pensée de Saint-Augustin et les défis du XXIe siècle

Tweet Share Messenger

Parmi les nouvelles publications de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït Al-Hikma» l’ouvrage collectif publié sous la direction du Dr Salah Hannachi intitulé «Pertinence de la pensée de Saint-Augustin aux défis du XXIe siècle».

Ce livre constitue un recueil des communications présentées à l’occasion de la première édition des Journées augustiniennes de Carthage organisées en novembre 2019, au siège de Beït Al-Hikma, à Carthage.

«Un évènement annuel qui vise à étudier davantage la philosophie augustinienne, qui constitue un héritage culturel commun à l’humanité, et en débattre avec un regard contemporain axé sur les problématiques actuelles et les horizons futures», explique Dr Amira Kaddour, du comité de pilotage des journées augustiniennes.

Augustin d’Hippone (latin : Aurelius Augustinus) ou saint Augustin est né le 13 novembre 354 à Thagaste (l’actuelle Souk Ahras, Algérie), un municipe de la province romaine d’Afrique, et mort le 28 août 430 à Hippone (l’actuelle Annaba, Algérie), est un philosophe et théologien chrétien romain d’origine punique. Formé à Carthage, dans la Tunisie actuelle, il a occupé le rôle d’évêque d’Hippone en Numidie.

Avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, il est l’un des quatre Pères de l’Église occidentale et l’un des trente-six docteurs de l’Église. Et sa pensée continue d’irriguer la philosophie moderne.