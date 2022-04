Sidi Bouzid : Suspectés de corruption, le directeur de l’hôpital régional et un chef de service en détention

Tweet Share Messenger

Le ministère public a ordonné la mise en détention du directeur de l’hôpital régional de Sidi Bouzid et d’un médecin, chef de service exerçant dans cet établissement sanitaire, et ce, pour suspicion de corruption financière et administrative.

C’est ce qu’a indique le substitut du procureur de la République au tribunal de Sidi Bouzid et son porte-parole Jabeur Ghnimi, cité dan la soirée de ce mercredi 27 janvier 2022, par la chaîne nationale Watania 1 lors du journal de 20h.

Il a également précisé que le parquet a autorisé l’ouverture d’une information judiciaire pour «détournement de biens publics, exploitation de la qualité de fonctionnaire pour un avantage personnel ou pour autrui, faux et usage de faux et formation d’une bande organisée dans le but de nuire aux biens et propriétés».

Y. N.