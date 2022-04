Vient de paraître : «La plume vagabonde» de Alia Bornaz Baccar

Parmi les nouvelles publications de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït Al-Hikma», l’ouvrage de Alia Bornaz Baccar intitulé «La plume vagabonde, d’une rive à l’autre, d’une culture à l’autre».

Par la variété de son contenu, le livre révèle la bi-culturalité de son auteur et dévoile son attachement à l’héritage pluriel de la Tunisie, tout en étant lié aux valeurs universelles. C’est ainsi qu’Alia Bornaz Baccar nous convie à un voyage dans le temps et dans l’espace d’où l’intérêt de sa lecture.

Très attachant par la diversité d’auteurs, d’époques, de lieux, et de sujets abordés, l’ouvrage établit un lien intime entre différents genres. Sa démarche interdisciplinaire et transhistorique enrichit sa bibliographie. La pluralité des sujets abordés ne peut être qu’un apport bénéfique pour les chercheurs à l’affût de toute nouvelle connaissance. Ils sont pour le lecteur en général et l’étudiant en particulier des trésors qui pourront nourrir leurs curiosités, leurs études et leurs enquêtes.

Alia Bornaz Baccar est née dans la Médina de Tunis où elle entame sa scolarité à l’école puis au lycée de la rue du Pacha et poursuit ses études supérieures à la Faculté des lettres et sciences humaines d’Aix-en-Provence puis à l’Université de Paris III, Sorbonne, où elle soutient son doctorat d’Etat ès-lettres françaises. De retour à Tunis, elle entame sa carrière professionnelle à la Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis où elle dirige le département de langue et littérature françaises (1980 à 1983).

Professeure d’enseignement supérieur à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba, elle achève sa carrière en tant que professeure émérite en 2012.

Membre de l’Académie tunisienne Beït al-Hikma, écrivain chercheur, ses publications portent sur «La littérature française du XVII° siècle»; «Le mécanisme de la création littéraire à partir des sources historiques et culturelles relatives à la Méditerranée»; «La Tunisie punique et latine dans les textes gréco-latins»; «Les romans tunisiens d’expression française»; «La Tunisienne mythique, militante et cinéaste». Ce qui lui a valu d’obtenir des distinctions nationales et internationales.