Baobab Tunisie et USAid lancent la 2e phase du programme Sanad

Le programme Sanad est une initiative commune où Baobab Tunisie et l’USAid réaffirment leur engagement auprès des entrepreneurs tunisiens impactés par la pandémie Covid. Le premier volet du programme, clôturé avec un grand succès en septembre 2021 a permis de toucher plus de 11 600 bénéficiaires, via un financement global de 62 millions de dinars tunisiens (MDT) sous forme de prêts directs et 5,2 MDT sous forme de subventions. Grâce à cet appui près de 20 000 emplois ont pu être maintenus ou créés.

Confortés par le succès de cette première phase du programme Sanad, le gouvernement américain à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAid) via son programme Tunisia Jobs et Baobab Tunisie, renouvellent leur partenariat en faveur des entrepreneurs tunisiens en lançant une deuxième phase destinée à accompagner plus avant les entrepreneurs dans la relance de leurs activités dans le contexte post Covid.

Cette nouvelle phase du programme étalée sur 9 mois à partir d’avril 2022, inclue un mécanisme de soutien financier conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs. Baobab Tunisie et USAid via son programme Tunisia Jobs ont donc renouvelé leur engagement pour la mobilisation de plus de 12 MDT de ressources pour assurer le soutien nécessaire aux entrepreneurs, constitué de 11 MDT sous forme de prêts financés par Baobab Tunisie et de 1 MDT en subvention octroyée par USAid Tunisia Jobs.

Via ce partenariat, il est prévu de toucher plus de 1 000 bénéficiaires parmi les clients existants de Baobab : ce soutien, focalisé sur des activités exercées par des femmes et des jeunes dans des régions défavorisées permettra de maintenir plus de 1 250 emplois..

La cérémonie de signature entre les deux institutions pour le lancement de ce programme, s’est tenue le 25 avril 2022 en présence de Emmanuel Décamps, directeur général de Baobab Tunisie et Danilo Cruz-DePaula, chief of Party de USAid Tunisia Jobs.

«Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec USAid via son programme Tunisia Jobs afin d’assurer ensemble un accompagnement complémentaire aux milliers de micro-entrepreneurs faisant face à l’impact de la pandémie. Nous sommes confiants que ce programme apportera le soutien nécessaire, nous ne ménagerons aucun effort pour réussir cette deuxième phase du programme», a déclaré M. Décamps.

«Pour USAID Tunisia Jobs, c’est un grand honneur d’initier ce nouveau partenariat avec Baobab, après notre premier programme très réussi qui a touché plus de 11 000 microentreprises dans toute la Tunisie et qui a fait une réelle différence dans la réalité des bénéficiaires pendant la pandémie du Covid-19. Nous prévoyons un succès encore plus grand pour ce nouveau programme», a déclaré M. Cruz-DePaula.