Le personnel de l’hôpital de Sidi Bouzid proteste contre l’arrestation pour corruption du chef du service des urgences et du directeur

Tweet Share Messenger

Des médecins, des infirmiers et des membres de la direction de l’hôpital régional de Sidi Bouzid ont observé, ce jeudi 28 avril 2022, une manifestation devant le siège du Tribunal de première Instance de Sidi Bouzid, à l’initiative du Syndicat général de médecins, pharmaciens et dentistes, pour protester contre l’arrestation du chef du service des urgences et du directeur de l’établissement sanitaire. Corporatisme quand tu nous tiens !

Pour rappel, le ministère public a décidé, hier, de les maintenir en détention. Ils sont, en effet, accusés de gaspiller l’argent public, former une équipe (criminelle), et détenir et utiliser des moyens frauduleux.

Les manifestants ont brandi de nombreux slogans pour faire pression et demander aux autorités judiciaires la libération immédiate des accusés, pensant peut-être que le fait qu’ils soient leurs collègues les dispense d’être jugés comme les autres citoyens…

C. B. Y.