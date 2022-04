Tunisie : Le comité de défense de Mehdi Ben Gharbia tire la sonnette d’alarme quant à son état de santé

Tweet Share Messenger

Via un communiqué adressé à l’opinion publique nationale et internationale, le comité de défense de l’homme d’affaires et politicien Mehdi Ben Gharbia a indiqué, hier soir, mercredi 27 avril 2022, que l’état de santé de ce dernier s’est gravement détérioré en raison de sa grève de la faim sauvage entamée il y a 8 jours.

Le communiqué précise que Ben Gharbia a été ramené sur une chaise roulante pour rencontrer ses avocats suite à une énorme baisse de son taux de glycémie. Il était très fatigué et parlait difficilement, précise-t-on également.

Par ailleurs, l’ancien ministre insiste sur son refus catégorique de manger, malgré les tentatives de ses avocats allant dans ce sens. «Je quitterai la prison libéré ou vers le cimetière», leur aurait-il dit.

Le comité de défense fait finalement porter la responsabilité entière de tout ce qui peut arriver à son client des suites de cette grève sauvage à «toutes les parties ayant contribué à l’injustice qu’il a subie» en le maintenant en détention pendant 134 jours, «alors qu’il aurait dû être libéré le 15 avril dernier», soit depuis 13 jours.

C. B. Y.