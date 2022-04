Tunisie : Selon Hichem Ajbouni, Kaïs Saïed pratique «un salafisme politique»

Selon le dirigeant au sein du Courant démocrate (Attayar), Hichem Ajbouni, le président de la république, Kaïs Saïed, «vit toujours dans le passé et pratique une sorte de salafisme politique».

Intervenu, ce jeudi 28 avril 2022, sur Jawhra FM, Ajbouni, a dans le même contexte, critiqué le discours prononcé par le chef de l’Etat, lors du dîner de rupture de jeûne organisé hier en l’honneur des familles des martyrs et des blessés des opérations terroristes des forces armées et de sécurité, et des familles des martyrs et des blessés de la révolution, estimant que ce discours aurait dû être rassembleur.

«Kaïs Saïed a donné de mauvaises réponses à de bonnes questions en supprimant toutes les institutions et en les réduisant à sa propre personne», a-t-il détaillé.