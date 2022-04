La Soukra : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue opérant entre Mellassine et Laouina

La police de l’Ariana a démantelé un réseau de trafic de drogue, à la Soukra, dont trois de ses membres ont été arrêtés et placés en détention, alors que l’enquête se poursuit.

Selon le Syndicat régional de la sûreté nationale de l’Ariana, le réseau opérait entre Mellassine et Laouina et une enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations, a permis d’identifier trois membres qui ont été arrêtés lors d’une descente menée, hier jeudi 28 avril 2022, dans une résidence à la Soukra, et ce, en coordination avec le ministère public.

Lors de leur interpellation, les trois dealers présumés ont tenté d’agresser les agents, ajoute encore le Syndicat de la police, en précisant que deux plaquettes de cannabis et des sommes d’argent (d’une valeur de 15.000 dinars) ont été saisies lors de cette opération.

Le parquet a ordonné la mise en détention des trois suspects, sachant que l’un d’entre eux fait l’objet de mandats de recherche dans d’autres affaires.

Y. N.