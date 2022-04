La Tunisie tirera-t-elle profit du programme de redéploiement des industriels français ?

Les 1ères Rencontres franco-tunisiennes de l’industrie se tiendront les 29 et 30 juin 2022 à Tunis sous le thème : «Concevoir de nouvelles chaînes de valeur industrielles». La Tunisie tirera-t-elle profit du programme de redéploiement des industriels français ?

Ces rencontres offriront l’occasion pour les industriels tunisiens de montrer leurs savoir-faire technologique et leurs capacités de production en flux tendus, afin de profiter du programme de redéploiement des industriels français et européens qui, suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, qui ont beaucoup perturbé leurs approvisionnements, voudraient être moins dépendants de la Chine.

Organisées à l’initiative de Business France Tunisie, en coordination avec les principales organisations professionnelles industrielles tunisiennes, dont la Tunisian Automotive Association (TAA) et l’Association tunisienne de l’industrie de la plasturgie (ATIP), ces rencontres réuniront 200 entreprises des deux rives.

L’événement vise à encourager et dynamiser le développement industriel franco-tunisien dans un nouveau contexte de redéfinition des chaînes de valeur mondiales.

L’objectif est également de présenter des solutions françaises innovantes de production et de financement.

Rappelons que la France reste le premier investisseur en Tunisie, avec près de 1 200 sociétés françaises installées dans notre pays, qui emploient 106 000 personnes. Ces sociétés sont actives dans différents domaines industriels : électronique, aéronautique, chimie, automobile, plasturgie, télécoms, textile, agroalimentaire…



I. B. (avec Tap).