Tunisie : Ahmed Néjib Chebbi reçoit une délégation de la coalition Al-Karama

Ahmed Néjib Chebbi a reçu ce jeudi 28 avril 2022, une délégation d’anciens députés de la coalition islamiste Al-Karama, qui ont réaffirmé leur soutien à son initiative du front de salut national en vue de «sauver le processus démocratique et mettre fin au coup d’Etat».

C’est ce qu’indique un communiqué relayé par la coalition islamiste, en précisant que la délégation reçue par Nejib Chebbi est composée de Yosri Dali, Seifeddine Makhlouf, Halima Hammami, et Ahmed Ayed et en précisant que ces derniers ont réaffirmé leur soutien à «toute initiative visant à sortir la Tunisie de la crise…»

Rappelons que l’initiative de Nejib Chebbi est également soutenue par le parti islamiste Ennahdha, Qalb !tounes et le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », dirigé notamment par Jawher Ben Mbarek, tous opposés aux mesures du 25 juillet décidées par le président de la république et qui ont exprimé leur volonté à unir les forces démocratiques pour «mettre fin à la mainmise du pouvoir en place sur la justice, et préparer un programme de sauvetage national».

Y. N.