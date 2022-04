Tunisie : Appel à témoins pour retrouver deux terroristes recherchés

Tweet Share Messenger

Le ministère de de l’Intérieur a lancé aujourd’hui, vendredi 29 avril 2022, un appel à témoins pour retrouver deux dangereux terroristes recherchés, et ce, dans le cadre de la coopération des citoyens avec les unités sécuritaires pour prévenir des actes terroristes.

Dans son communiqué le ministère, a publié les photos des terroristes recherchés en précisant qu’il s’agit de :

Slim Ben Belgacem Ben Mohamed Kantri, né le 4 mars 1981à la Cité Intilaka (gouvernorat de l’Ariana)

Bilel Ben Habib Ben Tahar El-Jemi né le 20 mai 1987 à la Cité Ennasr Mnihla (gouvernorat de l’Ariana).

Les éventuels témoins sont priés de contacter le numéro vert du ministère de l’Intérieur (80.10.11.11), ou le 71.335.000, ou encore la garde nationale (193) et la police nationale (197). Il est également possible de se rendre directement au poste sécuritaire le plus proche.

Y. N.