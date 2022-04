Tunisie – Japon : rencontre à l’ENA de Tunis sur la Ticad 8

Tweet Share Messenger

En préparation de la 8e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Ticad 8), qui se tiendra à Tunis les 27 et 28 août 2022, une rencontre à ce sujet a été organisée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Tunis, dans le cadre du suivi de l’initiative de Jica Chair, le mercredi 27 avril 2022. Le débat a porté sur le profit que la Tunisie peut tirer de cette conférence internationale en termes de nouveaux investissements.

Les élèves du cycle supérieur de L’ENA de Tunis, vivier de l’administration tunisienne, ont assisté ç cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon en Tunisie, Khaoula Labidi, directrice de l’ENA, et de Ueno Shuhei, représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Ouvrant la session, la directrice de l’ENA a rappelé que la Tunisie est le deuxième pays africain à organiser la Ticad après le Kenya, et a mis l’accent sur les opportunités qu’offrira cet évènement pour explorer de nouvelles perspectives de partenariat avec le Japon et les pays africains.

L’ambassadeur du Japon a fait une présentation sur la Ticad 8 et ses objectifs, et a indiqué que cette conférence est un forum multilatéral qui accueillera plus de 50 pays africains, avec la participation du Premier ministre du Japon et une délégation d’hommes d’affaires japonais. Il ciblera tous les pays africains, et les investissements seront conclus en fonction de la qualité des projets proposés et de l’environnement des affaires. Il a ajouté que la Ticad sera une opportunité pour la Tunisie pour montrer ses forces et ses capacités pour devenir une plateforme pour l’Afrique.

De son côté, le représentant résident de la Jica a présenté les initiatives de la Jica en Afrique, affirmant que l’agence dont il a la charge met en œuvre les programmes annoncés lors des conférences Ticad et indiquant que la Ticad 8 fera un focus sur le développement d’un système de santé inclusif et résilient, le renforcement de l’économie et la promotion de la paix et de la sécurité.

La rencontre a été enrichie par les questions des élèves de l’ENA notamment autour des moyens pour la promotion des investissements en Tunisie, et le projet Kaizen mis en œuvre en Tunisie dans le cadre de la coopération avec la Jica et qui vise à améliorer la qualité et la productivité de l’industrie tunisienne.