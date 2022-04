Tunisie : Une ouverture officielle prochaine du Musée national Macam

Le Musée national d’Art moderne et contemporain (Macam) à la Cité de la Culture de Tunis sera prochainement ouvert au grand public. Un projet culturel ambitieux qui répond aux normes muséales internationales.

Installé au cœur de la Cité de la Culture de Tunis, le Musée Macam est dirigé par Rabaa Jedidi (ancienne directrice du Palais Abdellia) qui vient de donner un point de presse afin de présenter l’espace, ses composantes et ses différentes activités, notamment l’exposition prévue pour son inauguration officielle.

Le Musée aura pour objectif de valorier les arts plastiques et visuels, de développer davantage la recherche et de travailler sur la restauration des œuvres d’art, tout en contribuant à la promotion des artistes tunisiens.

Point de presse à la Cité de la Culture de Tunis

L’espace sera officiellement ouvert au grand public dans quelques mois. Une grande exposition inaugurale est prévue pour l’occasion où seront exposées des centaines d’œuvres d’art dont des pièces uniques de collectionneurs.

« L’ouverture prochaine du Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM Tunis) sera un véritable catalyseur positif de changement non seulement sur son micro-entourage immédiat (Cité de la culture de Tunis) mais également sur son environnement national et même international. Un véritable vecteur de redynamisation qui ne manquera pas d’enrichir, de manière palpable, le paysage culturel et artistique tunisien », indique le communiqué du comité directeur du Musée.

F.B