Gaz russe : les Européens vont-ils finir tous par répondre aux exigences de Poutine ?

Certaines des plus grandes sociétés énergétiques européennes se préparent à appliquer le nouveau système de paiement du gaz russe en rouble, exigé par le président Vladimir Poutine, a rapporté, jeudi 28 avril 2022, cette semaine le Financial Times.

Par Habib Glenza

Des distributeurs de gaz en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie envisagent d’ouvrir des comptes en roubles auprès de Gazprombank en Suisse pour répondre à la demande du président russe sur les paiements des livraisons de gaz russe en rouble, rapporte le journal britannique, citant des personnes au courant de ces préparatifs.

Le groupe comprend les deux plus grands importateurs de gaz russe : Uniper de Düsseldorf (Allemagne) et OMV de Vienne (Autriche). Un autre gros client de Gazprom, la société italienne Eni, est en train d’évaluer ses capacités et se demande encore quoi faire.

La Russie veut briser l’unité de l’UE

Les observateurs pensent que de telles actions saperont les sanctions infligées par l’Union euroépenne (UE) à la Russie, menaceront l’unité de l’UE et fourniront à l’économie russe des milliards d’euros en espèces, écrit le Financial Times.

Selon le décret de Poutine, à partir du 1er avril 2022 à 8h, les «pays hostiles» à la Russie doivent payer le gaz en rouble. Il s’agit de représailles aux sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de son intervention en Ukraine, que le Kremlin décrit comme une «opération militaire spéciale». L’attaque avait commencé le 24 février et s’est transformée en un grand conflit armé en Europe, le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Moscou a ordonné aux acheteurs étrangers de gaz russe d’ouvrir des comptes en roubles auprès de la banque publique Gazprombank, qui n’a pas fait l’objet de sanctions. Selon les hypothèses de Poutine, les acheteurs peuvent payer le gaz en euros et permettre à Gazprombank d’acheter des roubles en leur nom, ce qui fera monter le taux de change de la monnaie russe, affaiblie par les sanctions en question.

D’autres pays vont suivre le mouvement

Mercredi, 28 avril, à 8h, Gazprom a suspendu les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, expliquant que les clients des deux pays refusaient de payer le gaz en monnaie russe. Dans le cadre du contrat de Yamal, environ 9 milliards de m3 de gaz sont fournis à la Pologne chaque année. La consommation annuelle moyenne de gaz dans ce pays est de 20 milliards de m3.

La liste des pays, de l’UE, qui comptent payer le gaz russe en roubles peut doubler, selon le Financial Times.

Alors que le monde occidental s’attendait à l’effondrement de l’économie russe, suite aux 55 000 sanctions, voilà que le président Poutine a réussi à imposer ses conditions.