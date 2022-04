La société civile maghrébine solidaire avec le peuple ukrainien

Des crimes contre l’humanité.

Des organisations, associations et personnalités maghrébines ont signé l’appel suivant à l’arrêt de la guerre russe en Ukraine intitulé «De quoi l’invasion de l’Ukraine par le régime de Poutine est-elle le nom?»

Depuis le 24 février dernier, l’oligarchie militaro-industrielle du régime Poutine s’est lancée dans une nouvelle aventure meurtrière contre le peuple ukrainien après celles de l’envahissement de la Tchétchénie, de la Géorgie, après les massacres commis contre le peuple syrien en soutien au régime sanguinaire d’Assad.

Actuellement plus de 4,5 millions d’Ukrainiens ont été obligés de fuir leur pays. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont péri sous les bombes russes. Des villes et des villages ont été entièrement dévastés. Ces crimes, commis au nom d’un nationalisme russe meurtrier, sont des crimes contre l’Humanité.

Cette folie meurtrière renoue avec la barbarie des crimes de guerre du gouvernement américain depuis la guerre du Vietnam jusqu’à nos jours, des gouvernements d’apartheid israéliens qui bafouent depuis plus de 70 ans les droits légitimes du peuple palestinien, au régime wahabite saoudien qui massacre les populations yéménites avec de l’armement fourni notamment par la France. Ce sont ces mêmes gouvernements qui aujourd’hui se transforment en colombes donneuses de leçons de paix.

Face à cette situation porteuse de graves dangers pour la paix et la sécurité du monde, il est plus que jamais nécessaire pour nous (associations/organisations et personnes au Maghreb et en Europe) de :

– nous mobiliser pour soutenir la résistance courageuse du peuple ukrainien face à l’invasion criminelle commise par le régime Poutine;

– soutenir toutes les victimes (réfugiés, déplacés) de ces guerres sans distinction d’origine;

– saluer l’élan de solidarité de l’Europe envers les réfugiés ukrainiens et exiger l’application des mêmes mesures d’accueils et de solidarités avec tous les réfugiés sans distinction d’origine.

Nous appelons à :

– l’arrêt immédiat de cette guerre;

– aider les pays du Maghreb et d’Afrique-subsaharienne à surmonter la crise et le manque de produits alimentaires suite à la guerre en Ukraine.

Nous exprimons enfin notre solidarité avec les artistes et créateurs russes, boycottés dans des manifestations culturelles en Europe.=

Premiers signataires :

Associations/organisations

– Action Jeunesse Maroc (AJM)

– Agir pour le changement démocratique en Algérie (ACDA)

– Association des citoyens originaires de Turquie (ACORT)

– Association Nachaz- dissonances – Tunisie

– Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ATDLI)

– Alliance tunisienne pour la dignité et la reconnaissance

– Association perspectives elamel ettounsi

– Centre euromed migration et dveloppement (EMCEMO) Pays-Bas

– Cibele (Collectif Régional Pour la Coopération Nord-Sud)

– Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC)

– Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)

– Confédération générale autonome des travailleurs algériens (CGATA)

– E-Joussour – Maroc

– Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

– Forum des alternatifs Maroc (FMAS)

– Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES)

– Observatoire marocain des libertés publiques (OMLP)

– Réseau Euromed France (REF)

– Réseau tunisien pour la justice transitionnelle

– Syndicat nationale autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) – Algérie

– Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)

Personnes :

Hichem Abdessamad, historien

Abderrahim Afarki, bilbliothécaire

Sanhaja Akrouf, militante féministe

Mourad Allal, directeur de centre de formation

Tewfik Allal, militant associatif

Ahlem Belhaj, syndicaliste, féministe – Tunisie

Bochra Belhaj Hamida, ancienne députée, militante féministe – Tunisie

Faycal Benabdalah, président FTCR

Sana Benachour, juriste, militante féministe – Tunisie

Hechmi Benfrej, militant associatif – Tunisie

Mohamed Bensaid,, médecin militant associatif

Nadia Chaabane, députée de la constituante – Tunisie

Khémais Chammari militant droits humains ancien ambassadeur – Tunisie

Alya Chérif Chammari militante féministe avocate – Tunisie

Hédi Chenchabi, militant associatif

Mouhieddine Cherbib, militant des droits humains

Mohsen Dridi, militant associatif

Didier Epsztajn, animateur du blog « entre les lignes entre les mots »

Wahid Ferchichi, professeur de droit université de Carthage

Jacques Fath, militant politique

Wahid Ferchichi, universitaire, militant des droits humains – Tunisie

Claudette Ferjani, retraitée

Mohamed Chérif Ferjani, professeur honoraire Lyon 2

Abdelwaheb Fersaoui, militant politique – Algérie

Khadija Finan, universitaire

Yosra Frawes, féministe, ancienne présidente de l’ATFD

Mgr Jacques Gaillot, Evêque

Maher Hnine, sociologue, militant politique et associatif – Tunisie

Abderrahman Hédhili, Président FTDES – Tunisie

Kamel Jendoubi, ancien ministre, militant des droits humains

Lahbib Kamel, militant associatif – Maroc

Mohamed Khénissi , militant des droits humains – Tunisie

Michèle Leclerc-Olive , ARTeSS-IRIS-CNRS-EHESS

Edith Lhomel Jendoubi, militante associtive

Rachid Maalaoui, syndicaliste, Algérie

Gustave Massiah, économiste

Umit Metin, militant associatif

Messaoud Romdhani, militant des droits humains

Rami Salhi, militant des droits Humains – Tunisie

Alaa Talbi, militant associatif – Tunisie

Abdallah Zniber, militant associatif