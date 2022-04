Tunisie : L’Ordre des médecins appelle à une loi incriminant l’agression du personnel médical

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie dénonce une recrudescence des agressions contre le personnel médical, la dernière en date, cette d’un jeune médecin à l’hôpital régional de Gafsa, tout en exprimant son soutien aux médecins et cadres hospitaliers dans les entités publiques et privées.

Dans un communiqué publié, hier soir, vendredi 29 avril 2022, l’Ordre des médecins a déploré l’aggravation de ce phénomène d’agression et a mis en garde contre le danger et les conséquences des violences dans les structures sanitaires, tout en estimant qu’il s’agit de la principale cause de « la fuite des médecins à l’étranger, leur réticence à revenir en Tunisie pour exercer leur profession et par aussi le manque de médecins dans les régions intérieures».

De ce fait, l’Ordre des médecins, qui a souligné «les efforts et l’engagement des soldats en blouses blanches malgré les conditions de travail déplorables», appelle le ministère de la Santé et toutes les parties intervenantes à garantir la sécurité de l’ensemble du personnel et de tous les établissements sanitaires, en réclamant une loi incriminant les violences contre du personnel médical.

Y. N.