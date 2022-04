Tunisie : Ooredoo lance son Eshop pour une meilleure expérience client

Ooredoo Tunisie annonce le lancement de son site Eshop avec des offres intéressantes pour ses abonnés, qui peuvent payer des factures, recharger leur solde ou encore acheter des smartphones, SIM et accessoires. Le tout en ligne et en toute sécurité.

Ooredoo a développé l’expérience Eshop pour s’adapter au besoin de ses clients. Particuliers et Professionnels ont désormais un contrôle total sur les transactions qu’ils souhaitent effectuer, qu’il s’agisse de choisir le plan adéquat à leur besoin, de s’abonner à de nouveaux services, de consulter et de payer des factures, de recharger leur solde ou encore d’acheter des smartphones, SIM et accessoires.

«Dans le cadre de notre engagement à améliorer l’écosystème numérique, l’eShop innovant de Ooredoo offre un accès plus facile aux produits et services afin que les clients puissent effectuer des achats directement», a déclaré Sunil Mishra, chief marketing officer à Ooredoo Tunisie.

Des promotions très attractives

Alors que la boutique en ligne à ses débuts proposait à tous ses utilisateurs des produits similaires à ceux distribués en magasin, aujourd’hui l’eshop Ooredoo propose en exclusivité des promotions très attractives allant jusqu’à 40% sur les smartphones, tablettes et accessoires des plus récents.

Cerise sur le gâteau, les produits sont livrés gratuitement pour les 200 premières commandes passées lors de la promo, les acheteurs pourront également profiter d’une politique de retour très optimale. En effet, tout produit acheté en ligne peut être retourné par courrier ou en magasin sur tout le territoire.

Les clients découvriront également de nouvelles fonctionnalités interactives qui offrent de nouvelles façons d’acheter des produits Ooredoo.

Plaisir du shopping et sécurité des transactions

En plus du paiement à la livraison, Ooredoo mise sur la digitalisation de ses ventes avec la possibilité de payer par carte bancaire pour offrir à ses clients une flexibilité et tout le plaisir du shopping tout en garantissant la sécurité de tout type de transaction.

Privilégiant la proximité, la facilité et l’efficacité, Ooredoo poursuit le déploiement de sa stratégie et renforce encore sa position de leader notamment sur le digital en Tunisie.