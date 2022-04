Tunisie – Russie : Kaïs Saïed à Moscou pour quoi faire ?

Que peuvent-ils faire ensemble ?

L’ambassadeur de Tunisie à Moscou a annoncé que sa mission diplomatique œuvre actuellement à l’organisation de la première visite du président de la république, Kaïs Saïed, en Russie. «Nous travaillons maintenant pour organiser la visite du président tunisien en Russie dès que possible», a-t-il annoncé, dans une déclaration à l’agence de presse russe Spoutnik, avant-hier, jeudi 28 avril 2022.

Par Ridha Kefi

Selon cette information publiée par l’agence de presse officielle russe, qui n’est certes pas des plus crédibles dans le monde, Tarek Ben Salem a laissé entendre que cette visite aura probablement lieu à l’occasion de la participation attendue d’une astronaute tunisienne à une mission vers la Station spatiale internationale, dont le lancement aura lieu prochainement en Russie.

L’information a de quoi surprendre, mais le fait que sa source présumée soit l’ambassadeur de Tunisie à Moscou, qui a dû sans doute avoir l’autorisation de la présidence de la république pour commencer à préparer cette visite, renforce sa crédibilité. D’autant que, vingt-quatre heures après sa diffusion, aucun démenti n’a été publié par la présidence de la république ni par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Sergueï Lavrov attendu à Tunis

Comme pour donner encore plus de crédit à cette information, voilà qu’Echaab News, organe de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), vient d’annoncer que le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, sera en visite en Tunisie le 9 et le 10 avril, ajoutant que le chef de la diplomatie russe rencontrera le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, après l’Aid Al-Fitr et que l’ambassadeur russe à Tunis est en train de préparer cette rencontre.

En attendant que cette visite soit confirmée par une source officielle, nous avons de bonnes raisons de penser que son annonce, aujourd’hui, est pour le moins prématurée. Et pour cause : au moment où la Russie est dans le collimateur d’une grande partie de la communauté internationale en raison de la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine, annoncer une prochaine visite du président Saïed en Russie n’est peut-être pas une bonne initiative pour redorer l’image de notre pays. Il aurait peut-être fallu attendre que les préparatifs de ladite visite avancent et que la perspective d’un cessez-le-feu en Ukraine se précise.

Par ailleurs, si cette visite sera seulement axée sur une mission vers la Station spatiale internationale, où la Tunisie ne joue aucun rôle sinon un rôle très secondaire, on n’en voit vraiment pas l’utilité pour notre pays. Une visite officielle bien préparée au cours de laquelle M. Saïed rencontrera le président Vladimir Poutine aura plus de sens, surtout si des accords économiques seront signés par la même occasion.

Des intérêts bien compris

N’oublions pas, à cet égard, que la Tunisie va avoir besoin d’importer des quantités de céréales pour ses besoins et qu’elle pourrait solliciter, à ce sujet, un coup de pouce des autorités du Kremlin. Notre pays a aussi besoin des afflux de voyageurs russes pour assurer la relance de son industrie touristique malmenée par plusieurs années de crise. Et des paiements en roubles pourraient être envisagés, ne fut-ce que pour que nous puissions payer des importations de blé et d’engrais russes.

La Russie a besoin, de son côté, de diversifier ses partenariats économiques, et la Tunisie a tout intérêt à profiter de l’occasion des redéploiements économiques actuels dans le monde pour diversifier, elle aussi, ses clients et ses fournisseurs. Et ne plus rester trop dépendante de ses partenaires historiques occidentaux.

Quoi qu’il en soit, si visite il y aura, Saïed ne sera pas le premier chef d’Etat de la région à effectuer une visite officielle en Russie. Et si les intérêts de la Tunisie l’exigent, cette visite devrait être assurée des meilleurs chances de succès.