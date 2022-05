Retour à Dahmani : redonner une sépulture à M. et Mme Joiffre !

Dahmani, dans le nord-ouest de la Tunisie.

Dans ce témoignage posté sur Facebook, l’auteure déplore l’état où elle a trouvé la tombe de deux Français, M. et Mme Joiffre, qui, à l’indépendance de la Tunisie, avaient refusé de quitter leur pays de cœur et choisi d’y mourir et de reposer à Dahmani, dans «une tombe pour deux, une tombe d’amoureux». Une sépulture aujourd’hui violée par des pilleurs sauvages. Ce témoignage poignant interpelle la conscience de tous les patriotes tunisiens qui voient leur pays aller à vau l’eau, abandonné par ses propres enfants.

Par Fawzia Zouari *

28 avril 2022. Dahmani. Le printemps, certes, les champs de blé à perte de vue, bien sûr, la terre des ancêtres… mais, l’amertume aussi, voire l’indignation. Celle de découvrir l’état calamiteux d’une des plus anciennes et belles fermes de la région : pas seulement des lieux en ruine, des arbres morts, d’anciens greniers, caves et écuries à l’abandon.

Cela n’étonnera personne par les temps qui courent… Le scandale c’est la profanation. Celle de la tombe de deux Français qu’on appelait M. et Mme Joiffre qui, à l’Indépendance, avaient refusé de quitter la Tunisie et choisi d’y mourir. Ils s’étaient fait construire une tombe pour deux, une tombe d’amoureux, avec une jolie coupole, on eut dit un mausolée, et ils reposaient depuis des décennies sous nos cieux qu’ils croyaient généreux et sereins.

J’avais visité la tombe avant la révolution et elle était intacte. Des pilleurs, des sauvages, des inhumains sont passés par là. Résultat : ils ont cassé la pierre, ouvert le caveau, détruit les cercueils, laissant les deux squelettes à nu. Oui, j’ai vu leurs restes et j’étais pétrifiée.

Que dire devant l’horreur? Et que faire au milieu de gens qui vous parlent de valeurs, de foi, de tolérance, de ramadan et de prières? Que dire lorsque, en terre étrangère, on profanera les tombes des nôtres?

Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais je ne partirai pas sans redonner aux Joiffre une sépulture. Aidez-moi en vous indignant !

* Romancière et essayiste tunisienne résidant en France.

