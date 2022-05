Tunisie : Le ministère des Affaires culturelles annule son partenariat avec le Festival Manarat

Le comité directeur du Festival Manarat vient d’annoncer qu’il se retire de l’organisation de la 3e édition du festival, suite à la décision du ministère des Affaires culturelles d’annuler son partenariat avec le festival.

L’association « Manarat Cinéma pour tous » et la direction du « festival de cinéma méditerranéen Manarat » viennent de publier un communiqué pour annoncer qu’elles se retirent de l’organisation de la troisième édition du festival, prévue d’avoir lieu du 1er au 7 Juillet 2022, et ce, après la suspension par le Ministère des Affaires Culturelles de la convention de partenariat entre le CNCI et ladite association.

« Le Ministère des Affaires Culturelles a pris la décision de suspendre la convention depuis le début du mois d’Avril pour une durée non déterminée, de manière unilatérale sans motif juridique, pour des raisons qui lui sont propres. Après de nombreuses tentatives restées vaines de trouver des solutions et dans l’impossibilité de mettre en place une édition digne des précédentes à deux mois de la date prévue, la direction du festival et l’association n’ont d’autre recours que de se retirer », indique le communiqué signé par la directrice artistique du festival Dora Bouchoucha et la présidente de l’association Manarat Pour Tous Chiraz Laatiri.

F.B