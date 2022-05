Météo-Tunisie : Des pluies éparses attendues cette nuit dans différentes régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, ce mardi 3 mai 2022, que des pluies éparses et des orages sont attendus cette nuit, particulièrement au nord et au centre du pays.

Un temps partiellement nuageux est prévu pour les régions du sud tunisien, ajoute la même source, en indiquant que les températures varieront, cette nuit, entre 14 et 19°C au nord et entre 19 et 24°C ailleurs.

Quant aux vents, il seront modérés, soufflant jusqu’à 40 km/h près des côtes, affirme la même source.

Y. N.