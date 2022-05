La Tunisie au 2e rang des banques centrales dans l’indice de l’égalité des genres

Tweet Share Messenger

Selon l’OMFIF Gender Balance Index-2022, l’indice de l’égalité des genres dans le secteur financier publié par l’Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), la Banque centrale de Tunisie (BCT) gagne 4 places et se hisse à la 2e à l’échelle mondiale (6e en 2021). L’institut d’émission tunisien est en tête des banques centrales arabes et africaines.

L’OMFIF classe, annuellement, les banques centrales, les banques commerciales, les fonds souverains et les fonds de pension publics d’après un indice d’égalité des genres.