Lavrov compare Zelenski à Hitler : Israël, indigné, exige des excuses

Yaïr Lapid / Sergueï Lavrov.

Israël a condamné les paroles du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui, dans une interview à la télévision italienne, avait suggéré qu’Adolf Hitler avait des racines juives. L’Etat hébreu a aussi exigé des excuses de Moscou.

Par Habib Glenza

Les déclarations de Lavrov sont impardonnables et c’est le niveau le plus bas de racisme envers les juifs, a écrit, lundi 2 avril 2022, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid sur Twitter en réponse aux propos tenus la veille par Lavrov à la télévision italienne, qui avait déclaré, entre autres, que les juifs sont les plus grands antisémites.

Les déclarations de Lavrov sont scandaleux et impardonnables. Ils participent d’une terrible erreur historique. Car les juifs ne se sont pas tués pendant l’holocauste dont ils furent victime sous le régime nazi. Les accuser eux-mêmes d’antisémitisme est le niveau le plus bas de racisme, a commenté Lapid.

Dans son entretien avec la télévision italienne, Lavrov a été interrogé sur la manière dont les Russes peuvent «dénazifier» l’Ukraine, un pays dont le président, Volodymyr Zelensky, est juif. Lavrov a répondu que le fait que le président ukrainien soit juif n’avait aucune importance. Et d’ajouter que Hitler était également d’origine juive, tout en qualifiant les juifs des plus grands antisémites.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a appelé l’ambassadeur de Russie à une «conversation sérieuse» concernant ces propos, a rapporté l’agence Reuters.

Les dirigeants ukrainiens ont également commenté sur Twitter les propos de Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a écrit que son homologue russe était incapable de cacher l’antisémitisme profondément ancré dans l’élite russe. Ses déclarations honteuses sont offensantes pour le président Zelensky, l’Ukraine, Israël et les juifs. De plus, elles montrent que la Russie est pleine de haine envers les autres nations.

Le conseiller du président Zelensky, Mykhailo Podolak, a également commenté les propos du chef de la diplomatie russe. Les remarques antisémites directes de Lavrov, accusant les juifs de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste, sont la preuve que la Russie hérite de l’idéologie nazie, a dit Podolak. Et d’ajouter que la Russie, qui cherche des arguments pour justifier le massacre d’Ukrainiens, essaye de réécrire l’histoire.

Le conseiller du président Zelensky a tiré trois conclusions : la Russie, qui méconnaît sa place dans le monde, essaye de changer l’histoire; elle justifie le meurtre au nom de l’idéologie et mène des actions militaires sans rejeter le terrorisme et le génocide.