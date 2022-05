Mekki commentant les enregistrements associés à Akacha : «Il ne fallait pas nommer des inconnus»

Selon l’ancien dirigeant nahdhaoui, Abdellatif Mekki, le scandale des enregistrements fuités associés à l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, est dû à la nomination, par le président de la république, Kaïs Saïed, de personnes inconnues à la tête de postes importants au sein de l’Etat.

Dans le même contexte, il a affirmé, lors d’une interview accordée ce jeudi 5 mai 2022 à Shems FM, que lorsqu’il faisait partie du gouvernement Fakhfakh (en tant que ministre de la Santé, entre février et juillet 2020), certains ministres, à l’instar de celui des Affaires étrangères, n’aimaient pas que Nadia Akacha soit présente aux réunions avec le président de la république et évitaient d’évoquer les secrets de l’Etat devant elle.

Mekki, qui dirige actuellement le parti «Tunisiens pour la démocratie», a, par ailleurs, appelé à bien choisir les personnes concernées par la direction de l’Etat, et à ce que celles-ci soient bien connues par les Tunisiens et ayant de l’expérience.

«Ce qui se passe actuellement était attendu car ce sont les intérêts personnels qui motivent les personnes autour de Kaïs Saïed», a-t-il conclu.

Evidemment, Abdellatif Mekki essaye, tant bien que mal, de trouver des arguments pour montrer que Kaïs Saïed ne sait pas diriger l’Etat. Ce qui est probablement vrai, mais… comme dirait le proverbe «le chameau ne voit pas sa propre bosse», car en plus du fait que les arguments de l’islamiste ne sont pas très rationnels (il y a beaucoup de personnes connues qui ne méritent pas de diriger l’Etat et inversement), ce dernier semble avoir oublié les bourdes commises par son ancien parti lorsqu’il était au pouvoir, notamment dans le choix des ministres et des dirigeants de l’Etat.

C. B. Y.