Nabil Hajji aux Tunisiens : «Vous avez maintenant un échantillon des scandales du palais»

Dans un post Facebook publié aujourd’hui, jeudi 5 mai 2022, et que nous traduisons ci-dessous, Nabil Hajji a commenté les enregistrements fuités attribués à Nadia Akacha, où l’ex-ministre directrice du cabinet du président de la république Kaïs Saïed raconte des vertes et des pas mûres sur ce dernier. Selon lui, ces enregistrements confirment que le problème en Tunisie ne réside pas dans le système politique mais dans les pratiques des politiciens.

«Vous déploriez les scènes que vous voyiez au parlement et dont certaines étaient réellement scandaleuses et vous ont fait détester la politique et les politiciens. Mais vous avez aujourd’hui un échantillon des scandales du palais (de Carthage, Ndlr), à travers seulement quelques minutes d’enregistrements fuités. Et si on vous passait tous les jours en direct ce qui se passait au palais, continueriez-vous à donner votre confiance à l’Envoyé de Dieu (allusion au président Saïed, Ndlr)?», écrit Nabil Hajji, ancien député du Bloc démocrate. Et ajoute : «J’avais déjà écrit que le problème ne réside pas dans le système politique ni dans la loi électorale. Le problème est dans la pratique des responsables politiques et dans le niveau de ceux qui les ont élus… y compris Kaïs Saïed».

Nabil Hajji semble dire ainsi aux Tunisiens que ce sont eux qui ont élu Kaïs Saïed dont on découvre, à travers les enregistrements fuités, un visage pour le moins inattendu, et c’est l’homme qu’ils ont élu par près de 73% des suffrages qui a choisi pour diriger son cabinet une illustre inconnue, Nadia Akacha, qui alimente aujourd’hui de ses frasques la chronique politique, éclaboussant l’image de son mentor.

I. B.