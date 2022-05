Auteurs de 15 braquages à l’arme blanche, 6 suspects qui utilisaient une voiture volée, arrêtés à Tunis

La police judiciaire a arrêté 6 individus, dont trois recherchés, accusés d’être derrière 15 braquages à l’arme blanche effectués dans différentes régions du pays. Les braqueurs se déplaçaient à bord d’une voiture volée, interceptée à Tunis.

L’enquête a été menée sur la base d’informations et d’investigations, et les suspects ont été identifiés et interceptés par la PJ, indique un communiqué publié ce vendredi 6 mai 2022, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les agents ont découvert que l’un des suspects fait l’objet de 9 mandats de recherche pour différents délits, un autre est recherché dans 7 affaires de vols et un troisième dans trois affaires similaires.

Les 6 braqueurs ont été placés en détention et l’enquête se poursuit ajoute la DGSN.

Y. N.