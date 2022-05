Tunisie : Un repris de justice arrêté en possession de cocaïne à la Manouba

Tweet Share Messenger

La police judiciaire de la Manouba a arrêté, dans la soirée de ce jeudi 5 mai 2022, un repris de justice en possession d’une quantité de cocaïne.

C’est ce qu’indique le Syndicat régional de la sûreté nationale, en précisant que le suspect avait déjà été condamnée pour différents délits, notamment pour consommation, détention et trafic de drogue.

Une descente policière a été effectuée chez lui, et ce en coordination avec le ministère public, précise le syndicat, ajoutant que les agents ont saisi, lors de cette opération, de l’argent, de la cocaïne et du cannabis, ainsi que des armes blanches et une balance électronique.

Le dealer récidiviste a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit, ajoute encore la même source.

Y. N.