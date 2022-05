Tunisie : Un réseau de vente de faux diplômes démantelé à Sfax

Tweet Share Messenger

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement à Sfax, d’un réseau spécialisé dans la vente de faux diplômes pour les concours de la fonction publique et les demandes de visas.

La DGGN indique que l’enquête a été menée par la brigade de Laouina en collaboration avec la brigade d’investigation et de recherche de Sfax et que deux membres de ce réseaux ont été arrêtés et placés en détention.

Les agents ont saisi lors d’une descente des appareils informatiques, des modèles de certificats de formation professionnelle, des carnets de chèques, des cartes bancaires, des photocopies de cartes d’identité ainsi que de différents documents, et les deux suspects ont été placés en détention.

Y. N.