Tennis : Le Tunis Open by Kia du 15 au 21 mai 2022

La conférence de presse qui devait introduire l’organisation de la 16e édition du traditionnel tournoi international du Tennis Club de Tunis, dénommé désormais Tunis Open by Kia, et offrir un maximum d’informations aux passionnés de la balle jaune et surtout aux représentants de la presse (venus en nombre) s’est déroulée dans une ambiance des plus conviviales à l’hôtel Sheraton, ce mardi 10 mai 2022.

L’optimisme était dans l’air, et le regain d’engouement pour le tennis semble réel, ravivé par le dernier exploit et les bons résultats obtenus à l’international par notre championne nationale Ons Jabeur, et ce, en dépit de cette pandémie paralysante du Covid-19 que nous espérons dépassée à jamais.

Plusieurs personnalités du monde du tennis, ainsi que les partenaires et sponsors de cette compétition étaient non seulement présents, mais animés par l’envie de gagner les prochains défis en revigorant cette grande et belle famille sportive au sein de laquelle le Tennis Club de Tunis a toujours joué un rôle prépondérant.

Cela a été aussi l’occasion de parler des meilleurs joueurs tunisiens classés ATP dont trois ou quatre bénéficieront des Wild Cards.

Le Tunis Open by Kia se déroulera du 15 au 21 mai sur les courts du Tennis Club de Tunis (rue Alain Savary, à Tunis) alors que les qualifications auront lieu les samedi et dimanche 14 et 15 mai.

Aziz Zouhir.

Le tirage au sort pour déterminer le tableau final (tableau de 32) se déroulera à 11h00, le samedi 14 mai au TCT, alors que celui des qualifications (tableau de 24) aura lieu à 18h00 le même jour, tandis que le tirage du double (tableau de 16) aura lieu à midi, le dimanche 15 mai.

A noter aussi que, fort d’une expérience technique et organisationnelle de haut niveau, Hichem Riani a été nommée directeur du tournoi.

Tarak Cherif.

Composition du staff des arbitres et des officiels

Superviseur : Mohamed Chahir Fitouhi – Tun (juge arbitre international certifié Badge d’Or)

Arbitres de Chaise : Adel Nour – Egy (arbitre de chaise certifié Badge d’Or); Ettore Russo – Ita (arbitre de chaise certifié Badge d’Argent); Yassine Lakhdhar – Tun (arbitre de chaise certifié Badge de Bronze) ; Ghassen Azaiez – Tun (arbitre de chaise certifié Badge de Bonze); Karim Khalfallah – Tun (arbitre de chaise certifié Badge Blanc) ; et Karim Chouchene – Tun (arbitre de chaise certifié Badge Blanc).

Juge arbitre : Marouen Boujlel – Tun (juge-arbitre certifié Badge Blanc).

Chef des arbitres : Mahmoud Laajili – Tun (chef des arbitres certifié Badge Blanc).

Points ATP & Primes pour les joueurs