Tunisie : BNA soutient le Festival international des monodrames de Carthage

Dans le cadre de sa stratégie RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), BNA Bank apporte son soutien au Festival international des monodrames de Carthage dont la 4e édition qui se tiendra du 13 au 16 mai 2022 à Tunis.

La culture, c’est ce que nous sommes, l’élément constitutif de notre identité. Ancrer la culture au cœur des politiques du développement est le seul moyen de réaliser un développement centré sur l’humain, inclusif et équitable.

La culture, facteur de diversité, entérine un changement dans la conception même du développement, au-delà de l’objectif de croissance économique pour dessiner un futur désirable, axé sur l’équité, l’inclusion, la paix et la durabilité environnementale.

Soutien au Festival des monodrames de Carthage

Cette vision audacieuse appelle des réponses créatives, qui dépassent les approches linéaires et sectorielles habituelles. Cette même vision est adoptée par la BNA Bank pour son engagement en faveur de la culture dans le cadre sa stratégie RSE.

Convaincue que la culture, le patrimoine, la diversité et la créativité sont des composantes centrales du développement humain et durable et des ressources qui doivent être protégées et gérées avec soin, la BNA Bank apporte son soutien au Festival international des Monodrames de Carthage dans sa 4e édition qui se tiendra du 13 au 16 mai 2022.

En apportant son soutien à cet événement, la BNA contribue à la création artistique, la valorisation du patrimoine, la lutte contre toutes les formes d’exclusion, et à la promotion des valeurs de l’innovation, la recherche de l’excellence et la culture de la performance.

La performance d’un artiste seul en scène

Le festival a comme vocation de présenter des monodrames qui s’intègrent à un genre pluridisciplinaire. En effet, il peut s’agir tout autant de pièces de théâtre mettant en avant la performance d’un artiste seul en scène, mais aussi de «monomimes», de conte, seul face au conteur, de solos chorégraphiés, de marionnettistes ou encore de performances de slameurs: seul compte le rapport particulier qui s’établit entre un homme ou une femme, seul(e) en scène, face au public.

Le festival s’est attaché à soutenir les spectacles de monodrame dans les espaces théâtraux classiques ainsi que sur les places publiques et dans les cafés culturels. Le festival a apporté une attention particulière à présenter des spectacles gratuits en espace public et des formes qui lui soit adapté.

En marge de cet événement, 11 spectacles en compétitions sont au programme venant des 4 continents l’Afrique, Asie, Australie et l’Europe ainsi que 30 spectacles d’honneur (hors compétition) des spectacles de conteurs, des mono-rires et théâtre de la rue qui se déroulent dans plusieurs gouvernorats.

Théâtre by BNA ou le théâtre comme point d’optique

Fière de sa vocation de banque citoyenne et dans un élan de solidarité, la BNA met à la disposition des organisateurs de ce festival son amphithéâtre Théâtre by BNA pour accueillir la conférence de presse qui a lieu aujourd’hui, mercredi 11 mai 2022 et ouvre aussi ses portes durant le festival pour y tenir six pièces théâtrales.

L’épanouissement culturel n’a pas de prix pour la banque; d’où la création toute récente du Théâtre by BNA, un temple de la culture, de la pensée et des arts, aménagé au rez-de-chaussée du siège, donnant directement sur l’Avenue Mohamed V, en face de la Cité de la Culture de Tunis. Dédié à la jeunesse, aux talents, aux spectacles et aux régions, il est conçu en espace d’expression créative ouvert à tous.

«Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art», disait Victor Hugo.