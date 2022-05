L’avocat de Slim Riahi : Le Club africain doit 64 millions de dinars à mon client

Les dettes du Club africain (CA) envers son ancien président Slim Riahi seraient de 64 millions de dinars. C’est ce qu’ a, en tout cas, affirmé, l’avocat de ce dernier, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 19 mai 2022.

Il a précisé que cette somme ressort des «rapports des experts».

Et d’ajouter que Slim Riahi n’a pas porté plainte contre le CA en raison de son «attachement émotionnel» envers ce club.

L’homme d’affaires et politicien controversé a, pour rappel, présidé le Club africain, l’un des clubs sportifs les plus populaires en Tunisie, entre 2012 et 2017, le laissant lourdement endetté après cette période du fait d’une gestion économique pour le moins catastrophique.

C. B. Y.