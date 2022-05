Tunisie : la Steg distingué par le Silver Award for Sustainability

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a remporté le Silver Award for Sustainability, catégorie «Genre et Inclusion économique», décerné par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Ce prix a été remis à la Steg lors des EBRD Sustainability Awards 2022, un événement dédié au développement durable, qui s’est tenu en marge de la 31e assemblée annuelle de la Berd qui s’est déroulée du 10 au 12 mai 2022 à Marrakech, au Maroc, sous le thème «Répondre aux défis dans un monde turbulent».

Ce prix récompense l’engagement de la Steg dans le déploiement d’un «Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes au sein de la Steg». Ce plan d’action est l’une des composantes du projet « Steg Talents 2030 » mis en œuvre par la direction centrale des ressources humaines avec le soutien de la Berd, du secrétariat d’Etat à l’Economie (Seco) et d’EY Tunisie.

Le projet représente un excellent exemple de l’approche de la Berd pour renforcer le développement du capital humain en soutenant le rôle clé des entreprises grâce à une combinaison d’investissements, d’assistance technique, de renforcement des capacités et d’engagement politique.

Il s’aligne également bien sur les objectifs généraux du programme de soutien de la Berd à la Steg, qui aide l’entreprise à atteindre une indépendance financière à long terme, favorisant ainsi le développement économique du secteur et de l’économie au sens large.

La Steg est une société tunisienne de droit public à caractère non administratif. Créée en 1962, elle a pour mission la production et la distribution d’électricité et de gaz naturel sur le territoire tunisien.

D’après Tap.