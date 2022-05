Tunisie : l’inscription de la Table de Jugurtha sur la liste de l’Unesco prend du retard

La Tunisie voudrait inscrire la Table de Jugurtha sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, dans le but de donner une impulsion au tourisme dans la région du nord-ouest. Le projet remonte à 2017, mais le dossier y afférent n’a pas beaucoup avancé. On cherche à le relancer…

Selon le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, les deux département du tourisme et de la culture coopère à cet effet en coordination avec les différentes structures concernées sur les plans national et régional.

Sidi Bou Makhlouf, médina du Kef.

La Table de Jugurtha est une montagne du nord-ouest de la Tunisie, constituée d’une mesa s’élevant à 600 mètres au-dessus de la plaine environnante, culminant à 1 271 mètres d’altitude et s’étendant sur plus de 80 hectares. Son classement sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est proposé par le ministère tunisien des Affaires culturelles depuis 2017, mais on ne peut pas dire que le dossier a beaucoup évolué depuis.

Mohamed Moez Belhassine au Kef.

La Table de Jugurtha regorge de sites naturels et historiques lui permettant d’être inscrite sur la liste de l’Unesco, à condition que la Tunisie réussisse à constituer un dossier cohérent, a souligné le ministre lors de sa visite vendredi 27 mai 2022, dans la région de Kalâat Senan (gouvernorat du Kef), située à quelques kilomètres de la frontière tuniso-algérienne.

Plaine du Kef.

Un concert de musique y sera organisé du 23 au 25 septembre par l’Association Culture et Développement, en partenariat avec des festivals étrangers spécialisés dans la techno et les musiques du monde.

Le ministre a aussi annoncé l’inscription de la commune de Kalâat Senan sur la liste des communes touristiques après la finalisation du dossier technique, lui donnant ainsi droit à une aide du Fonds de protection des zones touristiques.

Artisanes fileuses de laine.

Le ministre a également indiqué que son département cherchera au cours de la prochaine période, à encourager les initiatives visant à changer la nature de toutes les régions et de tous les gouvernorats en destinations touristiques durables tout au long de l’année, afin d’étendre la saison touristique qui reste en grande partie limitée au tourisme balnéaire et à la haute saison estivale.

I. B. (avec Tap).