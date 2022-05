Les mardis de l’économie : Quelles réponses face à l’inflation résurgente ?

«Les mardis de l’économie» vise à mettre l’économie au cœur du débat public et de faire des propositions pratiques et concrètes afin d’impacter les politiques publiques et de contribuer à leur développement. Cercle de discussion, de débat libre, de confrontation d’idées, de points de vue et d’opinions dans leur diversité, les «mardis de l’économie» s’ouvre aux acteurs économiques, aux experts, aux universitaires, aux acteurs de la société civile, aux professionnels, aux décideurs, aux politiques et aux autres parties prenantes.

Agissant comme catalyseur d’innovation de la pensée et des idées ayant un impact sur les questions économiques, sociales et politiques auxquelles la société est confrontée, «Les lardis de l’économie» est organisé par le GI4T, dans le cadre de l’initiative Econ4Tunisia.

«Les mardis de l’économie» vous donnent rendez-vous les derniers Mardis de chaque mois. La première réunion se tiendra le 31 mai 2022 à 18h30 et traitera la thématique suivante « Quelles réponses face à l’inflation résurgente ? » l’ouverture sera assurée par le Professeur Abderrazak Zouari, président du Conseil scientifique du GI4T, avec la participation de Fatma Marrakchi Charfi, professeure universitaire en économie et directrice du Laboratoire d’intégration économique internationale, de Sonia Louati, CEO Soran Group et de Aram Belhaj, universitaire économiste. La session sera animée et modérée par Mustapha Mezghani du GI4T.

Ce panel sera retransmis en direct sur internet via les réseaux sociaux et un podcast sera par la suite mis en ligne.

