Tunisie : Adel Khabthani lance le Forum national pour la république

Le président d’Al-Mountada Al-Watani Lil-Joumhouria (Forum national pour la république), l’ancien gouverneur de Sfax, Adel Khabthani, a présenté sa perception de la situation générale actuelle de la Tunisie et ses propositions pour la sortir de la crise qu’elle traverse, et qui nécessité, selon ses termes, une intervention d’urgence.

Parmi les propositions les plus importantes, Adel Khabthani a cité la réforme de l’administration et et la numérisation de ses services, ainsi que l’encadrement plus poussé des compétences et la modification de certains articles de la constitution relatifs au système de gouvernance, surtout que le système parlementaire expérimenté depuis 2011 s’est avéré inefficace, a-t-il expliqué, en insistant également sur la nécessité de poursuivre en justice les corrompus qui ont causé la faillite du pays, mais sans esprit revanchard.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, en marge du 1er Forum national pour la république, qui s’est tenu dans la ville de Sousse sous le thème «Quelles réformes pour la relance ?» à laquelle ont participé plusieurs personnalités de la société civile, M. Khathani a souligné que les réformes doivent être le fruit de consultations et non imposées et unilatérales, selon ses termes, appelant dans ce contexte à dépasser les divergences politiciennes.

«Nous ambitionnons de construire un projet national qui inclut toutes les énergies, sans exclusive et n’incluant que celles qui s’excluent elles-mêmes», a lancé M. Khabthani, en souligant son désaccord avec «ceux qui croient au califat», par allusion aux partis ayant un référence religieuse.

Le Forum national pour la république est un espace de réflexion et de proposition réunissant des compétences nationales qui croient à la république et à l’État civil, a encore expliqué M. Khabthani, en annonçant le démarrage de réunions régionales pour écouter les préoccupations des citoyens.

