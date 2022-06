Tunisie : Le Cnot déplore le décès du champion et pionnier de la natation Hamadi Achour

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a déploré ce lundi 6 juin 2022, le décès de Hamadi Achour, champion et pionnier de la natation en Tunisie.

«Un grand, un champion, un pionnier de la natation nous quitte. Hamadi Achour, étoile incontestée de la piscine du Belvédère aux années 50 et 60 et une carrière exceptionnelle au Crawl depuis. Ajoutée à une réputation de gentleman dans et en dehors du bassin», lit-on dans l’hommage rendu par le Cnot, et d’ajouter : «Dès l’ annonce de son décès ce matin, les sportifs de sa génération, n’ ont pas tari pas d’ éloges sur son parcours exemplaire. Qu’il repose en paix. Avec nos condoléances attristées à ses parents et proches, ses nombreux amis et toute la famille de la natation».

Le Cnot a également rappelé le parcours du sportif qui a consacré sa vie à la natation :

1950 premiers entraînements à la piscine du belvédère.(Club Athletique de Tunisie )

Champion de Tunisie au 100 m nage libre minime 1.07

Champion de Tunisie 66 m dos minimes 56. 8/10

Champion de Tunisie au 66 m Brasse et nage libre 47 .7/10 minimes

-1952 champion de Tunisie 66 m dos cadet 51 .8/10

vice champion de Tunisie 66 Brasse 1.01.2/10 derrière Alain Hagege

Vice champion de Tunisie au 100m Dos 1.13.4/10 derrière George Delaporte SNB

-1953 2eme aux championnats de France cadet à Paris

Champion de Tunisie du 100 m Brasse Juniors nouveau record 1.29.5/10

-1954 champion d’Afrique du nord à Casablanca

Champion de Tunisie du 100 m Dos 1.10. 3/10

-1955 champion d’Afrique du nord à Alger

-1955 1er championnat du monde de sauvetage en Alsace

-1956 champion de Tunisie et d’Afrique du nord 100m et 200m dos

-1957 2em championnats de France à vichy toute catégorie

-1956/57 4 medailles d’or aux jeux Pan arabes de Beyrouth

-1958 premiere licence avec l’ASM

-1959/60 champion de Tunisie 100m et 200m dos et waterpolo

-1961/64 chapion de Tunisie et d’Afrique du nord à Casablanca

-1964 champion de Tunisie avec l’ASM waterpolo

-1965 2em aux jeux africains à Brazaville Congo

-1964 3em aux championnats du monde de sauvetage à Alger

-1964/65 champion de Tunisie waterpolo avec L’ASM

Hamadi Achour sera accompagné à sa dernière demeure, demain, mardi 7 Juin 2022 au cimetière de Gammarth (banlieue nord de Tunis), indiquent ses proches, en précisant que la levée du corps aura lieu de son domicile à 10h à l’adresse : 8 rue Houdhaifa Ibn Alimen, Gammarth village.

Y. N.