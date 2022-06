Rupture officielle entre l’Espérance de Tunis et Radhi Jaïdi

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé (sans surprise) dans la soirée de ce mercredi 8 juin 2022, le départ de l’entraîneur de l’équipe de football, Radhi Jaïdi, après «un commun accord…».

Cette séparation intervient peu après l’élimination de l’EST, cet après-midi, en 8e de finale de la Coupe de Tunisie face au Croissant sportif de Msaken.

Le départ de Radhi Jaïdi (45 ans) qui avait signé le 4 août dernier, un contrat pour deux saisons avec les Sang et or, avait déjà été évoqué plusieurs fois et même demandé par les supporteurs, d’autant que les dernières prestations de l’équipe ont été vivement critiquées, et la défaite encaissée, cet après-midi, semble avoir accéléré la décision de rupture de contrat.

Rappelons que Radhi Jaïdi, footballeur international tunisien reconverti en entraîneur était, avant de retrouver son équipe, entraîneur adjoint au Cercle Bruges KSV en Jupiler Pro (League1).

Y. N.