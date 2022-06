Le Front de Salut national appelle à manifester contre le référendum et le dialogue nationale et «pour défendre la démocratie»

Le Front de Salut national (FSN) a appelé les citoyens à prendre part à une marche nationale prévue dimanche 19 juin 2022, à Tunis, et ce, pour exprimer leur opposition aux référendum et au dialogue nationale et pour également «défendre la démocratie».

Initié par Ahmed Nejib Chebbi, et soutenu par les partis opposés au président Saïed, notamment Ennahdha, Al-Karama, et Qalb Tounes ou encore la coalition «Citoyens contre le coup d’Etat» dirigée par Jawher Ben Mbarek, le FSN a appelé a précisé que la marche débutera à 10h au Passage au centre-ville, en direction du Théâtre municipal de Tunis.

Dans son communiqué le FSN indique que cette marche vise à s’opposer au dialogue national initié par le chef de l’Etat, tout en le qualifiant de «pièce de théâtre» ainsi qu’au référendum prévu le 25 juillet, estimant que celui-ci vise à «instaurer un pouvoir autoritaire».

Le FSN dit aussi que cette marche de protestation sera organisée contre «le pouvoir putschiste», et pour défendre les acquis de la démocratie, citant une justice indépendante, l’indépendance des organisations nationales et les libertés, ainsi que le refus des procès militaires pour les civils.

Y. N.