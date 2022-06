Tunisie : Le Cnot rend hommage à Beya Bouabdallah et Jamila Ben Bader premières médaillées d’Or des J.M Tunis 1967

Hommage rendu aux deux médaillées d’Or des J.M Tunis 1967 Beya Bouabdallah et Jamila Ben Bader par le Président du Comité national olympique (Cnot), Mehrez Boussayene et le Chef de cabinet du Ministre de la Jeunesse et du Sport, Chokri Ben Hassan lors de la conférence de presse tenue, aujourd’hui, à la maison des fédérations sur la participation tunisienne aux J.M Oran 2022.

Il est à souligner que les noms de Beya Bouabdallah et de Jamila Ben Bader sont gravés en lettres d’or dans le registre des participations tunisiennes aux J.M, en tant que premières sportives féminines accédant à la plus haute marche du podium méditerranéen sachant que les J.M ont enregistré, pour la première fois, la participation de la femme à l’occasion de l’édition de Tunis 1967.

Beya Bouabdallah avait alors remporté l’Or de l’ épreuve du Javelot et l’argent au lancement de disque alors que sa coéquipière Jamila Ben Bader a remporté la médaille d’Or du lancement de disque.

