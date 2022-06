La fondation Biat organise une série de formations en faveur de sa communauté d’étudiants (Photos)

Avec son projet « Génération Leaders », la Fondation BIAT accompagne sa communauté d’étudiants par une kyrielle de formations en solf skills, hard skills, ateliers, évènements et rencontres, et ce dans une logique d’excellence.

Retour en image sur la dernière formation en Agile Scrum initiée par la Fondation BIAT du 13 au 15 Juin 2022. Formation en gestion de projet, dont l’objectif est de permettre aux étudiants de piloter un projet dans un cadre évolutif, dans un climat de complexité et d’ambiguïté, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible.