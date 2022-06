Ligue 1 tunisienne : Métlaoui refuse de jouer un match décisif contre Hammam Sousse pour le maintien

Le comité directeur de l’Etoile sportive de Métlaoui a annoncé, mercredi soir, 15 juin 2022, que l’équipe première de football ne disputera pas le match décisif face à l’Espoir sportif de Hammam Sousse, pour le maintien en Ligue 1, tel que décidé, vendredi dernier, par la commission fédérale de discipline, affiliée à la Fédération tunisienne de football.

Rappelons que c’est Hammam Sousse qui s’est maintenue, aux dépens notamment de Métlaoui, à l’issue des paly-outs. Sauf que le dernier match de la saison entre Hammam Sousse et l’Espérance sportive de Zarzis a fait l’objet de controverses, car il était clair que le but salvateur marqué par Hammam Sousse aux derniers instants du match était truqué.

En effet, les images montrent que les défenseurs de Zarzis, dont l’équipe n’avait plus aucun espoir de se maintenir, ont intentionnellement été passifs pour laisser l’attaquant leur marquer un but. De plus, quelques secondes avant le but, une voix provenant du bac de Zarzis a, curieusement, hurlé : «Laissez-le marquer !».

De son côté, la Fédération tunisienne de football a été fidèle à elle-même : décevante ! Au lieu d’ouvrir une enquête qui se respecte et de sanctionner lourdement les parties impliquées dans le trucage du match, elle a choisi la facilité absolue : un match décisif… comme si de rien n’était.

A partir de là, il est tout à fait légitime que Métaloui rejette cette mascarade, au risque de se retrouver en Ligue 2.

C. B. Y.