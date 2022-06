Cnot : «Respect… Ons de plus en plus performante… de plus en plus adulée !»

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a félicité Ons Jabeur, qui vient de remporter le tournoi de Berlin. Ces félicitations ont été adressées à la joueuse tunisienne, non seulement pour sa victoire, mais aussi pour son fair-play et son esprit sportif : «Quelle belle image de notre Ons nationale en train d’en donner le meilleur exemple en courant au chevet de Bencic blessée, plutôt que de jubiler son sacre au tournoi de Berlin dans le court de l’emblématique Steffi Graff!».

«Respect, mais aussi Excellence, et Amitié. Ons de plus en plus performante. Ons de plus en plus adulée. Ons plus que jamais olympienne. A un peu plus de deux ans des J.O. Paris 2024«», ajoute encore le Cnot.

De son côté la Fédération tunisienne de tennis (FTT) a également félicité notre championne nationale, en ces termes :

«Elle la fait une autre fois !

Grandiose Ons 🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Notre porte drapeau, 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 notre ambassadrice ons Jabeur vient de remporter le tournoi de WTA 500 de Berlin.

Bravo championne

Mile bravo Issam Jallali et Karim Kamoun the best team

Vive la Tunisie 🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Vive le tennis tunisien 🇹🇳».

Notons que cette victoire au tournoi de Berlin, permettra à la joueuse tunisienne d’atteindre le meilleur classement de sa carrière, en grimpant à la 3e place mondiale.

Rappelons aussi qu’en mai dernier Ons Jabeur avait remporté le Tournoi de Madrid 2022, devenant ainsi la première joueuse arabe titrée en WTA 1000, sachant qu’en juin de l’année dernière elle avait remporté le premier titre WTA de sa carrière, soit le tournoi de Birmingham 2021.

Y. N.