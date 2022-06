TIF 2022 pour relancer l’investissement en Tunisie

La 20e édition du Tunisia lnvestment Forum (TIF) se tiendra les 23 et 24 juin 2022 à l’hôtel Ramada Gammarth, au nord de Tunis, sur le thème : «Tunisie, réformes et valeurs compétitives».

TIF 2022, qui sera officiellement ouvert par la cheffe du gouvernement Najla Bouden, prévoit, lors de la cérémonie d’ouverture, entre autres éléments du programme, l’attribution des Awards Fipa-Tunisia 2022, le 23 juin à partir du 17 heures.

La journée du 24 juin sera consacrée à une série de sessions plénières abordant des thématiques relatives au climat de l’investissement, à la compétitivité, à la mise en place des partenariats publics-privés, au développement régional, aux ressources humaines et à la recherche scientifique.

TIF 2022 est organisé par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa-Tunisia), sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Planification et en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale.

Le forum réunira un certain nombre de membres du gouvernement, des hommes d’affaires et des acteurs économiques de Tunisie et de l’étranger, des représentants des institutions financières régionales et internationales, des experts dans le domaine des affaires et de l’investissement, des banques, des structures sectorielles et professionnelles et des experts économiques et financiers.

TIF 2022 se veut, depuis le lancement de l’événement en 1999, un lieu de rencontres et de communication sur des nouveautés réglementaires visant l’amélioration du climat des affaires en Tunisie. L’objectif recherché étant de présenter les mesures de relance économique ainsi que les avancées et réformes entreprises par notre pays en vue de renforcer son positionnement.

L’événement constituera, également, un lieu privilégié de rendez-vous et de networking entre opérateurs étrangers et tunisiens, favorisant ainsi de nouvelles perspectives de partenariat.

Il convient, cependant, de préciser que TIF 2022 intervient à un moment crucial marqué par une crise économique et financière en Tunisie, des déficits chroniques dans pratiquement tous les domaines et un fort ralentissement du rythme des investissements, la confiance que les opérateurs avaient dans la Tunisie comme site d’investissement ayant subi les contrecoups d’une décennie d’instabilité, de mauvaise gouvernance et de régressions tous azimuts.

I. B.

Site du forum.