La Banque européenne d’investissement disposée à poursuivre son soutien à la Tunisie

Le ministre de l’Économie et de la Planification Samir Saïed a rencontré ce mardi 28 juin 2022, le directeur des opérations des financements des pays de voisinage à la Banque européenne d’investissement (BEI) Lionel Rapaille, actuellement en visite à Tunis, pour échanger notamment sur le programme de coopération pour l’année à venir et l’état d’avancement des projets financés par la BEI.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des cadre du ministère ainsi que Jean-Luc Revéreault, chef de la représentation de la BEI en Tunisie et Kristina Kanapinskaite membre de la direction chargée de la division du secteur public, le ministre a passé en revue les grandes lignes de la vision stratégique de la Tunisie 2035 ainsi que les grands axes du plan de développement 2022-2025, indique un communiqué du ministère, en ajoutant que les mesures visant à améliorer le climat des affaires et donner une impulsion à l’activité économique, notamment via un soutien des PME et des start-up ainsi que les moyens pour leur faciliter l’accès aux financements, ont également été évoquées.

Samir Saïed a aussi présenté, lors de cette réunion, les priorités du gouvernement, citant notamment les énergies renouvelables, le partenariat entre les secteurs public et privé dans différents domaines, et en particulier l’infrastructure, le transport, l’enseignement et le développement régional, ajoute encore le communiqué.

Le ministre a également souligné l’importance du soutien de la Banque européenne d’investissement à la Tunisie ces dernières années, «la plaçant de ce fait en tant que partenaire clé et actif dans le processus de développement du pays», tout en exprimant le souhait que «ce partenariat constructif se poursuive et se diversifie davantage».

De son côté, Lionel Rapaille a souligné la disposition de la BEI à poursuivre son soutien à la Tunisie afin de l’accompagner dans son processus de réformes et de développement, tout en affirmant que les projets présentés seront également étudiés.

Notons que Lionel Rapaille est actuellement en visite à Tunis et qu’il a également rencontré la ministre de l’Environnement, des Finances et le ministre du Transport, entre autres responsables du gouvernement.

Y. N.