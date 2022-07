Conférence : stratégie industrielle et innovation en Tunisie à l’horizon 2035

La conférence nationale sur le thème : «Stratégie industrielle et innovation à l’horizon 2035» se tiendra le 6 juillet 2022 à Tunis, à l’initiative du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD).

Cet événement vise à mettre en lumière les orientations futures et les objectifs stratégiques de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035.

Des témoignages de success stories de start-up seront également présentés à cette occasion.

La conférence réunira plus de 500 personnes dont des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des chefs d’entreprises, des représentants d’organisations nationales et internationales et des hauts responsables de l’administration.

Au programme de cet événement figure également l’organisation de 3 panels sur les thèmes suivants : «Le nouveau modèle de développement industriel : innovation industrielle et transition numérique», «Le développement de l’industrie verte et de l’économie circulaire» et «Le développement industriel dans les territoires».

D’après Tap.

Illustration: Neila Gongi Nouira, ministre de l’Industrie.