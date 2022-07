Attijari bank réaffirme son engagement envers les Tunisiens résidant à l’étranger

Forte de son réseau d’agences réparti sur tout le territoire tunisien et de ses services digitaux accessible à tous, Attijari bank est de plus en plus proche des Tunisiens résidant à l’étranger tant au niveau de la Tunisie qu’au niveau de leur pays de résidence.

A l’occasion du retour de la diaspora durant la saison estivale, la banque réserve une offre de bienvenue spécialement conçue pour les TRE incluant :

– Une réduction sur la commission de versement en Billets de banque étrangers ;

– Une réduction sur la commission de gestion du crédit «Dari Fi Bledi» pour les clients équipés par un pack ;

– Une réduction de 50% sur les packs Privilèges Bledi et Rahti Fi Bledi la première année ;

– Une bonification du cours de change lors du versement en compte ;

– Une négociation du cours en compte.

Pour plus de proximité, Attijari bank a dédié un parcours 100% digital qui donne la possibilité au Tunisien résidant à l’étranger, d’ouvrir des comptes bancaires 100% en ligne et de souscrire aux différentes offres packagées, quel que soit son pays de résidence.

Toujours dans une ambition de proximité, Attijari bank lance des bureaux réservés aux TRE dans différentes localités de la TUNISIE et ce, afin de faciliter le traitement de leurs opérations : Box du port de Zarzis, Box de Menzel Jemil, Box de Menzel Bourguiba, box de Ghardiamou ainsi que 2 box à Hammamet.

Outre le transfert d’argent via une panoplie de canaux de transfert, le financement par le crédit «Dari Fi Bledi», les offres packagées, le service de conciergerie de luxe, le produit d’épargne retraite, etc…

Attijari bank a intensifié son accompagnement des TRE avec des dispositifs dédiés notamment l’équipe « DIMA TOUNSI », de téléconseillers 100% dédiés aux TRE, mobilisés afin d’écouter, orienter et assister les clients et les non clients et ce quel que soit leur pays de résidence. Une équipe accessible via différents canaux de communication pour plus de commodité :

– Une adresse e-mail spécialisée : dima.tounsi@attijaribank.com.tn ;

– Un numéro de téléphone dédié : 71 111 333 ;

– Un numéro WhatsApp pour des interactions instantanées : 31 399 155.

Attijari bank confirme ainsi son positionnement de banque de référence pour les Tunisiens Résidant à l’étranger.

Source : Communiqué