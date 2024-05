Attijari bank engagée dans le respect des normes ESG  

Attijari bank a été partenaire de la première édition du 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐄𝐒𝐆 𝐒ummit, organisé par Managers Magazine, qui a eu lieu le 9 mai 2024 à Tunis.

En soutenant cet événement dédié à l’environnement, au social et à la gouvernance (ESG), Attijari affirme son engagement constant en faveur de la responsabilité sociétale dans le cadre de sa politique volontariste de respect des critères ESG.

Le 1er African ESG Summit a été une occasion pour approfondir la réflexion sur les enjeux cruciaux liés à l’ESG. En effet, les entreprises sont plus résilientes face à des chocs inattendus lorsqu’elles sont gérées dans une optique de long terme, prenant en considération les questions climatiques, sociales et de gouvernance et en se dotant des moyens pour faire face aux chocs exogènes : pandémies, catastrophes naturelles, guerres…)

Cité par La Presse, Christian Levesque, président de Global Ethix, a déclaré précise que les normes ESG représentent désormais non seulement une opportunité, mais aussi une obligation pour toutes les entreprises actives à l’international. «Il est impératif que nos entreprises agissent rapidement. Il faudrait aussi que le leadership en matière de gouvernance des organismes soit affirmé et que les actions ne soient pas seulement le fait des départements de conformité », a-t-il insisté, ajoutant que la Tunisie possède déjà les ressources et l’expertise nécessaires pour accompagner les entreprises dans l’adoption et la réussite de l’intégration des meilleures pratiques, telles que la norme ESG-1000.