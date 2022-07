JM 2022-Haltérophilie : Aymen Becha offre la 6e médaille d’Or à la Tunisie (Photos)

L’haltérophile tunisien Aymen Becha vient de décrocher, ce lundi 4 juillet 2022, deux médailles, une en or et une autre en argent, aux Jeux méditerranéens d’Oran.

Aymen Becha (102kg), a d’abord remporté l’or à l’épaulé-jeté (210kg), puis l’argent à l’arraché (174kg), celles-ci s’ajoutent aux médailles décrochées par les haltérophiles Tunisiens : Ghofrane Belkhi (or), Karem Ben Hnia (or et bronze) et Aymen Bouhajba (2 en bronze).

Aymen Becha offre ainsi la 6e médaille d’Or à la Tunisie, qui compte, à ce jour, 26 médailles dans différentes disciplines (6 en or, 8 en argent et 12 en bronze).

